Строители забетонировали 2 опоры нового путепровода в районе ул. Ерик

В Пензе забетонировали 2 опоры нового путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка. О ходе работ на объекте рассказали в региональном минстрое.

В этом году специалисты демонтировали старый путепровод, затем приступили к устройству фундамента под опоры будущего моста. Для этого нужно было погрузить и закрепить буронабивные сваи.

«Забетонированы ростверки, которые связывают буронабивные сваи в единую конструкцию, они являются верхней частью свайного фундамента. Завершена вязка арматурного каркаса», - сообщили в министерстве.

На данный момент 2 опоры готовы.

После того как специалисты закончат переустройство 1-путного путепровода, они приступят к изменению габаритов 5-путного.

Масштабная реконструкция объекта началась в 2024 году. Чтобы приступить к строительству полотна, нужно было проложить временную железную дорогу. Ее сооружали в технологические окна, когда не проходили поезда, и открыли 19 ноября 2025-го.

После этого приступили к разборке старого участка.

Предполагается, что объект в целом (путепровод и дорогу под ним) сдадут в 2027-м, однако специалисты готовы работать быстрее и закончить все раньше срока.

Новую проезжую часть сделают 4-полосной. Планируется создать единый участок с Бакунинским мостом и обеспечить полноценную связь ГПЗ-24 с центром Пензы.