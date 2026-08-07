В Пензе выявили нарушения на 4 автобусных маршрутах

В Пензе не все автобусы открывают свои двери на остановках. Этот факт выявили сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» во вторник, 4 августа.

Специалисты на остановке «Комарово» (у ТЦ «Космос-сити» на проспекте Строителей) контролировали работу маршрутов № 54, 66, 70, 82с и 130.

«В результате проверки выявлены факты неоткрытия всех дверей для посадки пассажиров на автобусных маршрутах № 66, 70, 82с, 130», - сообщили в ГКУ.

Перевозчику «Транспорт Пензы» направлены требования об уплате штрафов.

Ранее специалисты проверили работу маршрута № 18. Выяснилось, что автобусы нарушают расписание движения.