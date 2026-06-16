В районе ул. Ерик возводят расширенный однопутный путепровод

В районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в Пензе подрядчик возводит 1-путный железнодорожный путепровод с расширенными габаритами до 4 полос движения. Высота конструкции составит 4,5 м. О ходе работ на объекте рассказали в областном минстрое.

Сейчас подрядчик устанавливает балки пролетного строения на возведенные опоры нового путепровода.

После того как специалисты закончат переустройство 1-путного путепровода, они приступят к изменению габаритов 5-путного.

Масштабная реконструкция объекта началась в 2024 году. Чтобы приступить к строительству полотна, нужно было проложить временную железную дорогу. Ее сооружали в технологические окна, когда не проходили поезда, и открыли 19 ноября 2025-го.

После этого приступили к разборке старого участка.

Предполагается, что объект в целом (путепровод и дорогу под ним) сдадут в 2027-м, однако специалисты готовы работать быстрее и закончить все раньше срока.