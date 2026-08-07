Информацию о закрытии доступа в соцсети для детей прокомментировали

В России не планируют ограничивать доступ детей в соцсети, сообщило Минцифры РФ в своем канале в МАХ в пятницу, 7 августа.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы готовящемся запрете соцсетей для несовершеннолетних. Журналистов смутил вынесенный на обсуждение проект изменений правил оказания услуг мобильной связи, в котором предлагается запретить операторам включать в СМС-рассылку (в том числе для авторизации и входа в онлайн-сервисы) абонентов младше 18 лет.

Как пояснили в ведомстве, на самом деле меры дали возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт. Подчеркивается, что это произойдет только по инициативе и с согласия родителей.

«Любые ограничения для детских сим-карт применяются исключительно по решению родителей и служат для дополнительной безопасности несовершеннолетних в Сети», - сообщили в Минцифры.

Операторам предложили запретить слать на детские номера рекламу и СМС для авторизации на негосударственных сервисах, среди которых могут быть противозаконные ресурсы. Исключение сделано для авторизационных сообщений от государственных информационных систем (в этом случае уже работает дополнительная защита).