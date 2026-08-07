1 сентября в Пензе запретят продажу алкоголя

Общество

1 сентября в Пензе запретят продажу алкоголя
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1 сентября в Пензе в связи с мероприятиями, посвященными Дню знаний, запретят продавать алкоголь. Его нельзя будет купить с 10:00 до 22:00. Соответствующее постановление глава города Олег Денисов подписал 5 августа.

Районным администрациям поручено донести эту информацию до владельцев торговых точек, реализующих спиртное.

Во всем городе в День знаний будут организованы рейды. Проверяющие станут искать и штрафовать нарушителей.

Цель мероприятий - выполнить общегородские задачи по соблюдению общественного порядка, защите нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних, уточняется в документе.

В июне в Пензе трижды вводили ограничение на продажу спиртного - в День России (локально) и во время выпускных вечеров у 9-х и 11-х классов.

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