Жителей региона ждут выходные с интенсивными ливнями

Общество

Жителей региона ждут выходные с интенсивными ливнями
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В предстоящие выходные Пензенская область окажется под влиянием атмосферного фронта, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 7 августа.

«При его прохождении ожидаются интенсивные ливни, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

По ее словам, только к самому концу выходных фронт сместится на восток, и ему на смену придет антициклон.

«Дожди прекратятся, и начнет поступать более прохладная воздушная масса», - добавила Светлана Кашеева.

Если днем в субботу ртутные столбики поднимутся до +33 градусов, то в воскресенье максимальный показатель +25, а в понедельник +26.

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