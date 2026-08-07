Жителей региона ждут выходные с интенсивными ливнями

В предстоящие выходные Пензенская область окажется под влиянием атмосферного фронта, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 7 августа.

«При его прохождении ожидаются интенсивные ливни, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

По ее словам, только к самому концу выходных фронт сместится на восток, и ему на смену придет антициклон.

«Дожди прекратятся, и начнет поступать более прохладная воздушная масса», - добавила Светлана Кашеева.

Если днем в субботу ртутные столбики поднимутся до +33 градусов, то в воскресенье максимальный показатель +25, а в понедельник +26.