Суд признал сделки по скверу Дзержинского недействительными

В четверг, 6 августа, Арбитражный суд Пензенской области принял решение по делу о продаже сквера им. Дзержинского.

Иск первого заместителя прокурора региона Александра Лейзенберга в защиту интересов неопределенного круга лиц и муниципального образования города Пензы, принятый к производству в конце декабря 2025 года, удовлетворен частично.

Иск был предъявлен к ОАО «Российские железные дороги», ООО «Пензенский завод силового оборудования» и ООО «Березовая роща».

Александр Лейзенберг потребовал признать сделку купли-продажи недвижимого имущества недействительной и применить соответствующие последствия.

Речь шла о двух договорах. Один (от 13 января 2023 года) был заключен между ОАО «РЖД» и ООО «Акелло» в отношении земельного участка площадью 14 875 кв. м (кадастровый номер 58:29:2011001:906), расположенного между улицами Московской и Октябрьской.

Из этого участка было образовано два, площадью 12 945 кв. м и 1 930 кв. м (кадастровые номера 58:29:2011001:1571 и 58:29:2011001:1572, сквер и бывший ДК им. Дзержинского соответственно). Второй договор (от 7 июня 2023 года) был заключен между ООО «Акелло» и ООО «Березовая роща» в их отношении.

Как сообщается на сайте суда, первый зампрокурора области указал в иске: регистрация права собственности на участок за «РЖД», договор купли-продажи между «РЖД» и ООО «Акелло» и последующий договор купли-продажи с ООО «Березовая роща» являются ничтожными, поскольку это территория сквера им. Дзержинского, которая является территорией общего пользования.

Одновременно было заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении земельных участков под сквером для предотвращения нанесения значительного ущерба муниципальному образованию в лице администрации г. Пензы. Суд его удовлетворил. Управлению Росреестра запрещено совершать регистрационные действия с участками, а ООО «Березовая роща» и иным лицам - проводить там какие-либо работы, в том числе земляные, строительные, а также связанные со сносом зеленых насаждений.

Уже после того как было назначено предварительное заседание по делу (на 10 февраля), Арбитражный суд Пензенской области вынес определение об отказе в разъяснении судебного акта - с соответствующим заявлением обратилось Управление Росреестра по Пензенской области. Вопрос касался определения об обеспечении иска прокурора.

«Управление указало, что 12.01.2026 в отдел государственной регистрации недвижимости № 2 поступило заявление ООО «Березовая роща» в лице генерального директора Агишевой Гульнар Абдулахатовны на осуществление государственного кадастрового учета в отношении земельного участка с кадастровым номером 58:29:2011001:1571 (территория сквера. - Прим. ред.) в связи с изменением дополнительной характеристики в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, а именно изменением вида разрешенного использования с «Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10)» на «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)», «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)» в соответствии с частью 4 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации», - говорилось в акте.

Суд указал, что определение не содержит неясностей, вызывающих его неоднозначное толкование и затрудняющих исполнение.

В конце концов 6 августа суд вынес решение о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности в виде возврата денежных средств продавцам и признания отсутствующим права собственности на участки под сквером.

Без удовлетворения иск остался в технической части, не имеющей существенного значения.

Решение может быть обжаловано.