8 августа в Пензенской области окажется дождливо и жарко

Общество

8 августа в Пензенской области окажется дождливо и жарко
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8 августа в Пензенской области будет дождливо и жарко, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +15...+20 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Днем ртутные столбики поднимутся до +28...+33, осадки, кое-где в виде ливня, ожидаются уже в большинстве районов, также вероятен град.

К ночи на воскресенье прогнозируется снова +15...+20 градусов, неблагоприятные условия сохранятся.

Направление ветра на протяжении суток будет меняться: сначала подует юго-западный, затем северо-западный, скорость - 7-12 м/с, однако при грозе порывы могут достигать 15-20 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в предстоящие выходные Пензенская область окажется под влиянием атмосферного фронта. Только к самому концу периода он сместится на восток, и ему на смену придет антициклон.

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