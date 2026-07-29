Новый стационар на базе больницы № 6 в Пензе наполовину готов

Модульная конструкция стационарного отделения скорой медицинской помощи, которая возводится на базе больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе, готова на 50%. Об этом региональный минздрав сообщил в среду, 29 июля.

Специалисты уже завершили монтаж несущих частей будущего приемно-диагностического отделения, установили все колонны, балки, фермы для кровли и верхний пояс перекрытия, выполнили огнезащитную обработку.

«Параллельно с возведением каркаса велись работы по защите здания от внешней среды: выполнен монтаж стеновых панелей, завершена прокладка наружной канализации с подключением к общей системе больницы и установлен водосток», - отметили в министерстве.

Уже залили стяжку пола, вставили пластиковые окна. Сейчас на объекте идут внутренняя отделка, установка межкомнатных перегородок и дверей, монтаж систем водоснабжения.

Кроме того, подрядчик занимается благоустройством прилегающей территории: уложено 90% бордюрного камня, заасфальтирована большая часть площадки. Также завершается подготовка основания под дебаркадер.

В целом на работы выделялось 570 млн рублей, напомнили в минздраве.