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Из жизни

В Пензенской области заметили еще одну рысь

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В Пензенской области фотоловушка запечатлела еще одну особь животного, занесенного в региональную Красную книгу, - рыси.

Хищница попала в объектив, когда пришла к одной из кормушек в государственном природном заказнике регионального значения «Ломовский», расположенном в Лунинском районе. Снимок опубликовал Центр особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области.

«Рысь - относительно крупный зверь с укороченным телом, высокими конечностями и коротким хвостом. Животные, обитающие на территории области, относятся к европейскому подвиду», - отметили в ЦООИПТА.

Этот вид считается сокращающимся в численности. По приблизительной оценке, в регионе насчитывается не больше 20-30 особей.

До начала XXI века рыси встречались в лесах 14 районов. Сейчас известно об обитании этих хищников в Кузнецком, Никольском, Шемышейском, Городищенском, Лунинском и Земетчинском.

В марте 2023 года рысь попала в фотоловушку в Нижнеломовском районе.

В феврале 2024-го следы видели на границе Сердобского и Бековского районов. А в апреле супружеской паре из Сердобска удалось запечатлеть грациозную хищницу, пока та грелась на солнце. В ноябре прошлого года в Лунинском районе рысь попала в фотоловушку, а в Неверкинском животное запечатлел с помощью прибора ночного видения охотник.

В 2025 году при проведении зимнего учета животных следы рыси были обнаружены в Мокшанском районе.

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Источник — фото ЦООИПТА Пензенской области
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