В строящемся корпусе земетчинской больницы возводят 4-й этаж

В поселке Земетчино продолжается строительство нового лечебно-диагностического корпуса районной больницы, рассчитанного на 48 коек.

«В настоящее время специалисты приступили к устройству наружных стен. В ближайший месяц планируется завершить кладку 4-го этажа и перейти к работам на 5-м», - рассказал начмед учреждения Александр Андреев.

На территории больницы планируют также оборудовать современную распределительную электроподстанцию. Собственную котельную здесь смонтировали к февралю.

Работы начались в августе 2025 года. Из регионального бюджета на финансирование выделили 850 млн рублей.

26 января стало известно о готовности цокольного этажа. Согласно контракту, строительство должно полностью завершиться в 2027 году.

Изначально в Земетчине планировали создать медицинский центр из 3 модульных конструкций, который принимал бы не только местных жителей, но и пациентов из Вадинского и Башмаковского районов. Однако работы пришлось остановить из-за нарушения противопожарных норм.