В Пензе 5 бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат

Общество

В Пензе 5 бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат
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В Пензе провели очередной межведомственный рейд по бывшим мигрантам, которые получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет. Об итогах военные следователи рассказали в среду, 22 июля.

Участники профилактического мероприятия выявили 5 человек, проигнорировавших свою обязанность. Всем им вручили повестки в военкоматы по местам регистрации.

«Подобные проверки носят плановый характер и периодически проводятся на территории региона», - подчеркнули в ВСО СК России по Пензенскому гарнизону.

Масштабные проверки проводились в Пензенской области в июне в рамках операции «Нелегал-2026». Тогда проверялись общежития, рынки, стройплощадки, предприятия и увеселительные заведения. Кроме того, досматривались машины на трассах и отрабатывался пассажиропоток.

В итоге выявили более 200 нарушений и 4 преступления в сфере миграционного законодательства. 28 человек отправили в спецприемник для иностранных граждан для последующего выдворения за пределы страны.

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