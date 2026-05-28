Новое перекрытие на проспекте Победы: схема движения

Горводоканал опубликовал временную схему движения, которая будет почти сутки действовать на проспекте Победы в районе его пересечения с улицей Лозицкой. Предусмотрено сужение проезжей части еще в одном месте.

Ограничение введут с 11:00 пятницы, 29 мая. Оно будет действовать до 8:00 30 мая.

На этом участке запланирована реконструкция самотечного канализационного коллектора диаметром 800 мм.

В начале мая на улице Лозицкой и проспекте Победы появились провалы из-за аварийной работы коллекторов после выхода из строя насосной станции в Цыганском Поселке.

На Лозицкой сейчас полностью перекрыто движение на участке от улицы Рахманинова до проспекта Победы.