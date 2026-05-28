29 мая в Пензенской области снова будет прохладно

В пятницу, 29 мая, в Пензенской области будет переменная облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу похолодает до +3...+8 градусов. В большинстве районов ожидается кратковременный дождь.

Днем уличные термометры покажут +12...+17. В ночь на субботу будет +2...+7 и местами дождь.

В народном календаре 29 мая - Федор Житник. Примета гласит: если по небу быстро движутся облака, установится сухая и солнечная погода.