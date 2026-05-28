Прокуратура взяла под контроль капремонт детского сада в Спасске

Прокуратура проверила, как идет капитальный ремонт детского сада № 1 в Спасске, и объявила предостережение директору подрядной организации.

Работы по контракту начались в январе. До 1 августа в саду должны отремонтировать кровлю, входную группу, системы отопления, водо- и электроснабжения, канализации и пожаротушения; выполнить внутреннюю отделку и заменить двери и окна.

Прокурор Спасского района Антон Маскаев выехал на объект, осмотрел его и выслушал отчет подрядчика.

В итоге директору организации было объявлено предостережение о недопустимости нарушения указанных в контракте сроков. Ему рассказали, что законом предусмотрена ответственность за некачественное или несвоевременное завершение ремонта.

«Дальнейший ход работ находится на контроле надзорного ведомства», - подчеркнули в областной прокуратуре.

