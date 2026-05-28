В Спасском соборе закончили роспись южной части притвора

Роспись Спасского кафедрального собора подходит к завершению, сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры в четверг, 28 мая.

Уже окончена роспись южной части притвора: воссоздана живопись, оформлены орнамент, искусственный мрамор, выполнено золочение.

«Ведутся работы в северной части притвора - установлены леса, проводится расчистка поверхностей, малярные работы, золочение. Ожидается, что текущий этап росписи будет завершен летом 2026 года», - рассказали в министерстве.

К росписи Спасского собора приступили в марте 2024 года. Ее доверили творческой мастерской Дмитрия Трофимова «Царьград», которая заранее изготовила проект гипсового убранства, полов, светильников.

Начали с алтарной части: в апреле был закончен алтарь левого (северного) придела, в августе - центрального, в сентябре - правого (южного) придела. В октябре 2024-го специалисты перешли к центральной части собора, закончили ее в 2025-м. После этого под расположенной у северо-восточной колонны иконой святого царя-страстотерпца Николая II разместили посвященную ему памятную доску 1904 года.

25 июня 2025 года на восточной стороне фасада Спасского собора появилась мозаичная ростовая икона Спасителя «Господь Вседержитель». Ее за полгода создала Елена Зелева из творческой мастерской Анатолия Алешина в селе Дивеево. На северной и западной сторонах Спасского собора также размещены ее работы: Казанская-Пензенская икона Божией Матери и Деисус. На южной установлена икона святителя Иннокентия Пензенского.

«Последний штрих - притвор храма, к Дню города все работы окончательно завершим», - делился планами митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, имея в виду 12 июня 2026 года.