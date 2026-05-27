В колонии № 4 осужденные отработали действия при пожаре

В исправительной колонии строгого режима, расположенной на улице Молодогвардейской в Пензе (поселок Лесной), прошли пожарно-технические учения.

Они проводились совместно с МЧС для отработки действий сотрудников и осужденных при ЧП, повышения уровня безопасности и закрепления навыков тушения огня.

Участники учений прошли инструктаж, выполнили практические упражнения с огнетушителями и пожарными рукавами, потренировались в эвакуации людей из зданий.

Также были разобраны типовые сценарии развития ЧП и способы их локализации.

«Регулярное проведение подобных тренировок позволяет минимизировать риски возникновения пожаров и обеспечивать безопасность на объектах учреждения», - отметили в УФСИН РФ по Пензенской области.