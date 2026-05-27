В мае в регионе уже 5 раз объявляли ракетную опасность

С начала месяца на территории Пензенской области уже 5 раз вводился режим ракетной опасности: 5, 7, 17, 26 и 27 мая. Тему обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«За последнее время в разы возросло количество попыток атак на наши территории, не только БПЛА, но и ракетами», - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко.

Он поблагодарил военнослужащих войск ПВО и местные формирования территориальной обороны за четкую и слаженную работу по отражению вражеских атак.

«Все цели были своевременно уничтожены», - отметил глава региона.

Олег Мельниченко поручил главам муниципальных образований продолжать доводить до населения информацию о порядке действий при объявлении режимов беспилотной и ракетной опасности.

При ракетной инструкция такова: в многоквартирном доме нужно спуститься на нижние этажи или в укрытие, в частном - выбрать помещение без окон или проследовать в подвал. На улице нельзя оставаться на открытом пространстве, необходимо найти укрытие.

При введении режима «Ракетная опасность» должны дистанционно разомкнуться магнитные замки придомовых территорий и двери крайних подъездов многоквартирных домов - их можно использовать как укрытия. Подвальные помещения/укрытия должны быть сразу открыты. Ответственность за это несут управляющие компании.

Оставаться в безопасном месте следует до отбоя сигнала «Ракетная опасность».