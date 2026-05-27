В Пензе открыли движение транспорта на пересечении Суворова и Плеханова

В среду, 27 мая, в Пензе возобновилось движение транспорта на пересечении улиц Суворова и Плеханова. Ресурсники завершили ремонт сетей на участке.

Основной объем работ они осуществили в ночь на 27-е число, когда была минимальная загруженность проезжей части, рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Специалисты выявили место повреждения трубопровода диаметром 600 мм, вскрыли нужный участок дороги и выполнили сварку. Отключать водоснабжение не потребовалось.

Сейчас на отрезке проезжей части, где проводились работы, восстанавливают асфальт.

Участок дороги на Суворова в районе дома № 19 на улице Плеханова (торговый центр «Сан и Март») перекрыли утром 26 мая. Из-за ремонта изменились схемы движения 18 маршрутов общественного транспорта.