В Пензе открыли движение транспорта на пересечении Суворова и Плеханова

Общество

В Пензе открыли движение транспорта на пересечении Суворова и Плеханова
Печать
Max

В среду, 27 мая, в Пензе возобновилось движение транспорта на пересечении улиц Суворова и Плеханова. Ресурсники завершили ремонт сетей на участке.

Основной объем работ они осуществили в ночь на 27-е число, когда была минимальная загруженность проезжей части, рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Специалисты выявили место повреждения трубопровода диаметром 600 мм, вскрыли нужный участок дороги и выполнили сварку. Отключать водоснабжение не потребовалось.

Сейчас на отрезке проезжей части, где проводились работы, восстанавливают асфальт.

Участок дороги на Суворова в районе дома № 19 на улице Плеханова (торговый центр «Сан и Март») перекрыли утром 26 мая. Из-за ремонта изменились схемы движения 18 маршрутов общественного транспорта.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
ремонт прорыв перекрытие
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!