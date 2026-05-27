Для зареченцев в Троицкую субботу организуют рейсы на кладбище

30 мая, в Троицкую родительскую субботу, для жителей Заречного организуют рейсы на городское кладбище и обратно.

Автобусы будут отправляться от проходных «А» (КПП № 5) и «АМ» (КПП № 11) с 8:00 до 14:00, уточнили в АО «Автотранс».

Троицкая суббота - особый день поминовения усопших. Православные устремляются на кладбища, чтобы почтить память родных и близких. Как и на Радоницу, в это время на дорогах вблизи захоронений образуются заторы.

31 мая - день Святой Троицы, или Пятидесятницы, т. к. она всегда отмечается на 50-й день после Пасхи. Это один из двунадесятых (12 основных) праздников Русской православной церкви.

На Пятидесятницу вспоминают о сошествии Святого Духа на апостолов и таинственном рождении Церкви Христовой.

