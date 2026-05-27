В Пензенской области выросла заболеваемость ОРВИ

В Пензенской области на неделе с 18 по 24 мая ухудшилась эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ. Статистику привело местное управление Роспотребнадзора.

В целом по региону диагнозов выставили на 24,7% больше, чем неделей ранее.

В Пензе заболеваемость ОРВИ выросла на 28,4%.

Всего было зарегистрировано 1 378 случаев. Похожие данные фиксировались во второй половине октября - первой половине ноября 2025 года. Тогда за неделю диагноз выставляли от 1 000 до 1 300 раз.

Среди заболевших с 18 по 24 мая почти каждый пятый - ребенок (18,9%).