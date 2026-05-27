В усадьбе Радищевых подготовят площадку для туалетного модуля

В усадьбе Радищевых в Кузнецком районе установят автономный туалетный модуль. Подготовку площадки для него планируют завершить до 30 июня этого года.

Согласно сведениям на сайте госзакупок, стоимость договора составит 235 000 рублей.

Ранее житель Пензенской области обратил внимание властей на проблему: посетители усадьбы пользуются обычными деревянными туалетами.

«Как так (вышло. - Прим. ред.), что в XXI в. в музее А. Н. Радищева нет воды, туалета?» - поинтересовался он.

Представитель регионального министерства культуры и туризма пообещал, что в этом году вопрос решат.