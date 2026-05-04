В Пензе красят ограждения мостов и бордюры

Сотрудники «Пензавтодора» в рамках месячника по благоустройству занялись покраской бетонных ограждений мостов и бордюров у остановок общественного транспорта.

«Благоприятная погода создает оптимальные условия для успешного завершения всех предусмотренных мероприятий к празднованию Дня Победы», - отметили в учреждении.

Ранее коммунальщики побелили надписи из камня, украшающие городские газоны, и начали разбивку цветников.

В День Победы в Пензе у Монумента воинской и трудовой славы пройдут церемония возложения цветов, торжественный парад, авиашоу и легкоатлетическая эстафета.

Вечером, в 22:00, на Юбилейной площади запустят 10-минутный фейерверк, со смотровой площадки на Западной Поляне - высотный салют. Фейерверочный показ организуют и в сквере 40-летия Победы - также с 22:00.