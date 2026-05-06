9 мая в Пензе изменятся маршруты общественного транспорта

В субботу, 9 мая, в Пензе из-за праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, общественный транспорт станет ездить иначе.

С 8:00 до 16:00 (до окончания мероприятий) изменения будут следующими:

- движение троллейбусов № 8 приостановят;

- троллейбусы № 1 и маршрутки № 1Т с улицы Пушкина поедут по улице Кулакова - Толстовскому путепроводу - Гагарина, далее - по обычной схеме (в обоих направлениях);

- троллейбусы № 2 с улицы Суворова проследуют по Толстовскому путепроводу - улицам Гагарина - Леонова - Циолковского - Крупской - Гагарина, далее - по маршруту;

- троллейбусы № 6 с улицы Суворова пойдут по улице 8 Марта - Арбековскому путепроводу – пр. Строителей, далее - по маршруту в обоих направлениях;

- троллейбусы № 9, маршрутки № 16 и 89 с улицы Луначарского поедут по Толстовскому путепроводу - улицам Гагарина - Леонова - Циолковского - Беляева - пр. Победы, далее - как обычно (в обоих направлениях);

- троллейбусы № 105 и маршрутки № 29 с улицы Суворова проследуют по Толстовскому путепроводу - улицам Гагарина - Леонова - Циолковского - Беляева - пр. Победы, далее - по привычной схеме (в обоих направлениях);

- маршрутки № 55 с улицы Луначарского будут двигаться по Толстовскому путепроводу - улицам Суворова - 8 Марта, далее - по маршруту (в обоих направлениях);

- маршрутки № 59 с улицы Луначарского пойдут по Толстовскому путепроводу - улицам Гагарина - Леонова - Циолковского - Беляева, далее - по действующей схеме (в обоих направлениях);

- маршрутки № 77 с проспекта Строителей поедут по улицам 8 Марта - Карпинского - Окружной - Мира - Ленинградской - Лермонтова - Кирова - Чехова - Суворова - 8 Марта - пр. Строителей, далее - как обычно;

- автобусы № 66 с проспекта Победы проследуют по улицам Беляева - Циолковского - Леонова - Гагарина - Толстовскому путепроводу - Суворова, далее - по маршруту (в обоих направлениях);

- маршрутки № 44 и автобусы № 70 с улицы Луначарского поедут по Толстовскому путепроводу и улице Гагарина, далее - по привычной схеме (в обоих направлениях);

- маршрутки № 75 с проспекта Победы пойдут по улицам Беляева - Циолковского - Крупской - Гагарина - Толстовскому путепроводу - Суворова - 8 Марта, далее - как обычно.

С 21:00 до 23:00 изменения введут из-за салюта на Юбилейной площади:

- троллейбусы № 7, автобусы № 54, 82с и и маршрутки № 4, 10 в прямом направлении с улицы 8 Марта проследуют по улице Карпинского - пр. Победы - Коммунистической, далее - по маршруту; в обратном направлении с улицы Суворова они поедут по улицам Дзержинского - Коммунистической - пр. Победы - Карпинского - 8 Марта, далее - по маршруту;

- троллейбусы № 6 в прямом направлении с проспекта Победы будут двигаться по улицам Коммунистической и Суворова, далее - по маршруту, в обратном направлении с улицы Суворова пойдут по Дзержинского - Коммунистической - пр. Победы, далее - по маршруту.