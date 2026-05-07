8 мая в 4 микрорайонах Пензы отключат свет

В пятницу, 8 мая, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Терновке, Райках, Маньчжурии и Заре.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Донецкая, 1-30, 34, 36;

- ул. Ивановская, 1, 3, 4, 6-12, 14-32 (четные), 54;

- Новый Порядок, 1-7;

- ул. Ростовская, 78/34, 78а, 80-94 (четные), 97-119 (нечетные), з/у 107а;

- ул. Уфимская, 3, 5-26, 28, 30, 32;

- Уфимский пр-д, 1, 3-10;

- ул. Челябинская, 16а, 18, 20-25, 27.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Горная, 30, 38а;

- ул. Гражданская, 50-62 (четные), 66, 68, 72;

- ул. Жуковского, 2-6, 8, 12, 14, 16-18, 20-42, 44, 46, 48-51, 51а, 54, 57, 62, 64, 66;

- ул. Ключевая, 30, 32, 34-40, 42-54, 56-71, 73-75, 77, 78, 80, 82;

- ул. Короленко, 1-4, 15, 20-22, 29, 31;

- ул. Ново-Гражданская, 5-8, 8а, 10, 10а, 16-22 (четные), 26, 30;

- ул. Пушкина, 84, 88, 90, 94-104 (четные), 116-134 (четные);

- ул. Толстого, 120, 124, 128, 128а, 131а, 135, 137, 139, 141, 141а, 143;

- ул. Шевченко, 39-49 (нечетные);

- ул. Затонная, 7-12;

- 1-й Затонный пр-д, 1-11; 2-й Затонный пр-д, 1-13;

- ул. Коробкова, 30, 32, 34-36, 38, 44, 46, 48, 49-57(нечетные), 50;

- пр-д Коробкова, 1;

- 1-й Луговой пр-д, 17, 19, 21-35, 37,39;

- пр-д МОПРа, 1а,4, 5, уч. 57;

- ул. Перовской, 75-85 (нечетные);

- ул. Славянская, 2-10(четные), 11-17, 19-29 (нечетные), 33-39(нечетные);

- 1-й Славянский пр-д, 1-3, 5-24 ; 2-й Славянский пр-д, 1-15, 17-25;

- ул. Сортировочная, 1, 3-15, 17-20, 22,26-44 (четные);

- ул. Сортировочная/Славянская, 16/41;

- 1-й Сортировочный пр-д, 8, 9/35, 11-18, 20-25, 27, 29, 30-36, 36Б; 2-й Сортировочный пр-д, 2-17, 19-24, 26,30; 3-й Сортировочный пр-д, 11-16, 18-27, 29-33, 35, 36, 38, 39, 40;

- 2-й Сортировочный пр-д/ул.Коробкова, 1/39;

- пр-д Станюковича, 4, 5, 6.

С 13:00 до 15:00 электроснабжение приостановят по адресам:

- ул. Барышникова 3, 4, 5, 7, 9, 10;

- ул. Вигеля, 4, 6, уч. 7, 8, з/у 13;

- ул. Застрожного, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18;

- ул. Киселевой, 1, 16;

- ул. Новоселов, уч. 14, 561, 593, 583;

- ул. Райская, 45, 47, 49;

- ул. Счастливая, 44, уч. 50;

- 2-й Счастливый пр-д, 2, 6, 8, 14;

- ул. Усадебная, 25, 29, 37;

- ул. Юбилейная, уч. 3, 4, 6, 14, 15-16, 27, 36, 38, 41, 44, 57, 59, 220, 223, 228, 250, 253, 260, 263;

- СНТ «Заря», уч. 15, 58, 94, 95, 227, 258, 273, 307, 345, 476;.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.