Лестницу к Ласточкину озеру пообещали восстановить до лета

Общество

Лестницу к Ласточкину озеру пообещали восстановить до лета
Печать
Max

Пензенцев беспокоит состояние лестницы на спуске к Ласточкину озеру (Западная Поляна). Одна из горожанок пожаловалась на ситуацию в группе губернатора во «ВКонтакте».

Лестницу к Ласточкину озеру пообещали восстановить до лета

«Уже несколько недель на прогулочной тропе в пух и прах разбита лестница. Там страшно ходить, не удивлюсь, если кто-то там упадет или получит увечья. В какой срок будет устранена поломка и за счет каких средств?» - поинтересовалась женщина.

На ее обращение откликнулся представитель городского управления ЖКХ.

«Подрядная организация восстановит лестничный спуск, ведущий к Ласточкину озеру, до конца мая», - сообщил он.

Лестница была обустроена в 2020 году в рамках реализации социально значимых проектов. Она состоит из 98 ступеней и сконструирована с учетом рельефа местности.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
лестница благоустройство жкх
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!