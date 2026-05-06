Лестницу к Ласточкину озеру пообещали восстановить до лета

Пензенцев беспокоит состояние лестницы на спуске к Ласточкину озеру (Западная Поляна). Одна из горожанок пожаловалась на ситуацию в группе губернатора во «ВКонтакте».

«Уже несколько недель на прогулочной тропе в пух и прах разбита лестница. Там страшно ходить, не удивлюсь, если кто-то там упадет или получит увечья. В какой срок будет устранена поломка и за счет каких средств?» - поинтересовалась женщина.

На ее обращение откликнулся представитель городского управления ЖКХ.

«Подрядная организация восстановит лестничный спуск, ведущий к Ласточкину озеру, до конца мая», - сообщил он.

Лестница была обустроена в 2020 году в рамках реализации социально значимых проектов. Она состоит из 98 ступеней и сконструирована с учетом рельефа местности.