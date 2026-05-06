Прогноз погоды на 7 мая: слабый ветер и +29 градусов

7 мая в Пензенской области будет еще жарче, чем накануне, ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +8...+13 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +24...+29, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. К ночи на пятницу прогнозируется +9...+14 градусов, осадков не ожидается.

Ветер на протяжении суток будет неустойчивым, слабым.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область останется в поле повышенного атмосферного давления. Жителей региона ждет по-летнему теплая и малооблачная погода.

В старину подмечали: если накануне 7 мая вечерняя заря желтая, то дождя не будет.