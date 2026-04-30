В Пензе приступили к разбивке будущих цветников

В четверг, 30 апреля, специалисты «Пензавтодора» приступили к разбивке будущих цветников. Они работали в том числе в районе памятника Победы и у памятника «Проводы» в одноименном сквере на пересечении улиц Куйбышева и Тамбовской.

Руководил процессом опытный ландшафтный дизайнер, сообщили в учреждении.

В этом году в Пензе планируют высадить кохию, цинерарию, агератум, петунию, сальвию и тагетес (бархотки).

Цветы появятся в скверах, у памятников, на транспортных развязках. В частности, предусмотрено обновление композиций в зеленой зоне на углу улиц Калинина и Свердлова, у памятника Первопоселенцу; на откосе на улице 8 Марта будет большая клумба в виде книги.

Всего планируется высадить 260 тысяч корней на 36 клумбах.

