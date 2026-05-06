В Пензе к 9 Мая вымыли памятник Победы

В среду, 6 мая, сотрудники «Пензавтодора» вымыли Монумент воинской и трудовой славы в Пензе - традиционный центр торжеств в День Победы.
На газонах у памятника выкосили траву, на клумбах высадили цветы. В качестве знака благодарности и глубокого уважения к подвигу земляков специалисты выбрали бархатцы.
На примыкающих к площади улицах вымыли остановочные павильоны и привели в порядок проезжую часть.
В музее военной техники под открытым небом покрасили экспонаты.
«Наша задача - подготовиться к священному празднику, чтобы он прошел достойно памяти поколения победителей!» - подчеркнул Олег Денисов.
Ранее стало известно о дежурствах сотрудников городской администрации в праздничные дни (9, 10 и 11 мая).