С 6 мая расширился список защищенных от взыскания выплат

В среду, 6 мая, вступили в силу поправки в закон об исполнительном производстве, расширяющие список защищенных от взыскания социальных выплат. Документ размещен на платформе «Гарант».

Под иммунитетом теперь находятся:

- компенсации за самостоятельно купленные технические средства реабилитации и протезы (кроме зубных);

- выплаты на проезд инвалида и сопровождающего к месту получения ТСР либо собаки-проводника;

- выплаты на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.

Защита распространяется на компенсации по расходам, понесенным до 1 января 2025 года.

Новшества приняты в целях исключения ошибочных списаний. Если инцидент все же случится, придется подавать судебному приставу заявление о возврате денег. К нему необходимо приложить документы из соцзащиты или банка, где указано целевое назначение выплаты.