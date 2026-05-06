С 6 мая расширился список защищенных от взыскания выплат

Общество

С 6 мая расширился список защищенных от взыскания выплат
Печать
Max

В среду, 6 мая, вступили в силу поправки в закон об исполнительном производстве, расширяющие список защищенных от взыскания социальных выплат. Документ размещен на платформе «Гарант».

Под иммунитетом теперь находятся:

- компенсации за самостоятельно купленные технические средства реабилитации и протезы (кроме зубных);

- выплаты на проезд инвалида и сопровождающего к месту получения ТСР либо собаки-проводника;

- выплаты на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.

Защита распространяется на компенсации по расходам, понесенным до 1 января 2025 года.

Новшества приняты в целях исключения ошибочных списаний. Если инцидент все же случится, придется подавать судебному приставу заявление о возврате денег. К нему необходимо приложить документы из соцзащиты или банка, где указано целевое назначение выплаты.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
инвалид выплата пристав
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!