Номер мобильного телефона можно будет сохранить в другом регионе

Пользователи мобильных телефонов смогут сохранять свои номера при переезде в другой регион. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Соответствующее постановление кабмина уже подписано.

Чтобы перевести номер на обслуживание в другом регионе, потребуется подать заявку новому оператору. Сделать это можно как при личном визите в офис продаж, так и дистанционно - на сайте компании или на портале госуслуг.

По действующим нормам переход от одного оператора к другому допускается только в пределах региона проживания. При переезде сохранить номер можно, но остается и прежний тарифный план, то есть за звонки и сообщения взимается дополнительная плата.

Следует помнить, что менять оператора с сохранением номера можно не чаще чем раз в 60 дней.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.