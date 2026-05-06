Назван средний возраст невесты в России

С начала 2026 года в России было подано 377 287 заявлений о браке, из них 44% союзов стали повторными. Таковы данные на 6 мая, опубликованные информационно-аналитическим порталом «Реестр ЗАГС».

Средний возраст невесты в России - 33,9 года, средний возраст жениха - 36,1.

По сравнению с прошлым годом оба «постарели»: в 2025-м средний возраст невесты составлял 32,6 года, жениха - 34,7.

Всего в прошедшем году в России подали 1 126 224 заявления о браке. Повторными союзы стали в 38% случаев.

