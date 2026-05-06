Назван средний возраст невесты в России

Общество

Назван средний возраст невесты в России
Печать
Max

С начала 2026 года в России было подано 377 287 заявлений о браке, из них 44% союзов стали повторными. Таковы данные на 6 мая, опубликованные информационно-аналитическим порталом «Реестр ЗАГС».

Средний возраст невесты в России - 33,9 года, средний возраст жениха - 36,1.

По сравнению с прошлым годом оба «постарели»: в 2025-м средний возраст невесты составлял 32,6 года, жениха - 34,7.

Всего в прошедшем году в России подали 1 126 224 заявления о браке. Повторными союзы стали в 38% случаев.

Ранее стало известно, что в Пензенской области с начала 2026 года Михаил и Василиса остаются самыми популярными именами для новорожденных.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
свадьба загс брак
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!