В регионе провели первый автопробег памяти Героя России Николая Терехина

В среду, 6 мая, в Пензенской области впервые провели автопробег памяти Героя России, участника Великой Отечественной войны Николая Васильевича Терехина, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Его участники - представители «Боевого братства», автошколы ДОСААФ и Народного фронта - отправились в Городищенский район, чтобы выразить поколению победителей благодарность за мир и свободу.

«Вечный огонь зажгли в селах Архангельское, Павло-Куракино и городе Городище - на мемориалах, посвященных воинам Великой Отечественной войны», - уточнил Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Глава региона напомнил о подвигах Николая Терехина: уроженец села Чардым Лопатинского района стал одним из двух советских летчиков, трижды совершивших воздушный таран. Два победоносных сближения с самолетами противника он провел в одном бою.

«Фронтовик погиб в очередном сражении - в небе над новгородской землей в декабре 1942 года, не дождавшись заслуженной награды. Справедливость восторжествовала в 2026 году. Президент РФ присвоил Николаю Терехину звание Героя России», - подчеркнул Олег Мельниченко.

По словам губернатора, работа по заполнению неизвестных страниц Великой Отечественной войны продолжается.

«Награда должна найти каждого героя. Мы в неоплатном долгу перед нашими дедами и прадедами. Наш долг - хранить память о героях, чтобы передать ее новым поколениям», - отметил он.