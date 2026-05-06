Улицу Лозицкой в Пензе перекрыли из-за «портала в преисподнюю»

Улицу Лозицкой в Пензе полностью перекрыли в районе здания № 122Б на проспекте Победы. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в городской администрации.

Причина - проведение аварийных ремонтных работ на канализационном коллекторе.

Дорога будет перекрыта до 11 мая.

«Портал в преисподнюю» открылся на улице Лозицкой (неподалеку от пересечения с пр. Победы, на уровне госпиталя для ветеранов войн) в понедельник, 4-го числа.

Посреди проезжей части образовалась яма, в которую мог провалиться автомобиль.

Фото 1 - max.ru/sova_penza, фото 2 - penza-gorod.ru.

