С 1 мая в Пензе начинают работать фонтаны

С пятницы, 1 мая, в Пензе начинают работать фонтаны, сообщил глава города Олег Денисов.

К сезону подготовили сооружения в сквере «Журавли» (пробный запуск был проведен накануне), в парке Белинского и на Фонтанной площади (его проверили 16 апреля).

Главный городской фонтан будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00, кроме понедельника (день профилактических мероприятий). «Помешать работе [фонтана] могут дождь и сильный ветер», - предупредил глава Пензы в своем канале в МАХ.

Светомузыкальное шоу станут показывать с 21:20 до 22:00.

Ранее сообщалось, что на подготовку главного фонтана к сезону 2026 года выделили 5,5 млн рублей.