В Пионерском сквере провели пробный запуск фонтана

В преддверии Дня Победы в Пионерском сквере в Пензе провели пробный запуск фонтана.

Перед этим сотрудники «Пензавтодора» проверили и настроили все элементы системы, включая форсунки и насосы.

«По итогам анализа и наблюдения за работой фонтана можно сделать вывод, что тестовый запуск прошел успешно. Благоприятные погодные условия позволили продемонстрировать все технические характеристики», - отметили в учреждении.

Теперь все, кто примет участие в праздничных мероприятиях и посетит сквер, смогут полюбоваться объектом.

К запуску готовят и главный фонтан Пензы - на улице Московской. На его расконсервацию после зимы выделялось 5,5 млн рублей. Пробное включение провели 16 апреля.