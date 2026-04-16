В Пензе провели пробный запуск главного фонтана

В Пензе провели пробный запуск светомузыкального фонтана. Расконсервацию сооружения начали в конце марта.

«В ходе испытаний проверялись насосы, система фильтрации, освещение и автоматика», - сообщили в МБУ «Пензавтодор» в четверг, 16 апреля.

Ранее стало известно, что на подготовку фонтана к запуску в 2026 году выделили 5,5 млн рублей.

Специалистам нужно провести диагностику гидротехнического сооружения, наладить работу 12 шкафов управления и поворотных форсунок, заменить 2 насоса и вышедшие из строя светильники, отрегулировать высоту 128 струй, отремонтировать неисправные кабели в чаше и др.

Планируется, что главный фонтан Пензы заработает к майским праздникам.

В 2025 году пробный запуск сооружения прошел 29 апреля.