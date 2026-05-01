К стеле «Город трудовой доблести» возложили цветы

К стеле «Город трудовой доблести» возложили цветы
1 мая, в Праздник Весны и Труда и День единых действий городов трудовой доблести, в Пензе возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести» в сквере «40 лет Победы».

В церемонии приняли участие представители органов власти, члены общественных организаций и активные жители Пензы, рассказали в мэрии.

К стеле «Город трудовой доблести» возложили цветы

Перед возложением цветов, несмотря на непогоду, у стелы состоялась экскурсия, организованная сотрудниками централизованной библиотечной системы.

Почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Пензе 20 мая 2021-го. 27 декабря того же года открыли стелу в честь этого события.

Ранее стало известно, что 4 мая Банк России выпустит в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». В их числе будет и посвященная Пензе.

