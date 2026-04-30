Банк России выпускает 10-рублевую монету, посвященную Пензе

4 мая Банк России выпустит в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». В их числе будет и посвященная Пензе.

Диаметр монеты - 22 мм. На лицевой стороне по окружности расположены надписи «БАНК РОССИИ» (наверху), «2026» (внизу). Слева и справа изображены ветви лавра и дуба, в центре - число 10 и надпись «РУБЛЕЙ».

«Внутри цифры 0 имеется защитный элемент в виде числа 10 и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора», - сообщили в Банке России.

На оборотной стороне монеты «Пенза» размещено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы «Город трудовой доблести». По окружности размещены надписи «ПЕНЗА» (вверху) и «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» (внизу).

Тираж монеты - 1 млн штук.

Также будут выпущены монеты «Барнаул», «Каменск-Уральский», «Киров», «Коломна», «Комсомольск-на-Амуре», «Красноярск», «Магадан». Все они являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему без ограничений.