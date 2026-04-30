На улице Московской заработал светомузыкальный фонтан

В Пензе заработал главный городской фонтан на улице Московской. Отдыхающие заметили это в четверг, 30 апреля.

По плану он как раз должен был начать функционировать к майским праздникам.

Расконсервация сооружения началась в конце марта. Специалисты провели испытания, проверив насосы, систему фильтрации, освещение и автоматику.

Они наладили работу 12 шкафов управления и поворотных форсунок, заменили 2 насоса и вышедшие из строя светильники, отрегулировали высоту 128 струй, отремонтировали неисправные кабели в чаше.

16 апреля состоялся пробный запуск.

Ранее сообщалось, что на подготовку фонтана к сезону-2026 выделили 5,5 млн рублей.