2 мая осадки в Пензенской области не прогнозируются

В субботу, 2 мая, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на субботу прогнозируется -2...+3 градуса, местами будет идти небольшой дождь с мокрым снегом.

Днем воздух прогреется до +9...+14.

В ночь на воскресенье столбики уличных термометров опустятся до 0...+5 градусов, будет преимущественно без осадков.

На Руси подмечали: теплая погода в этот день сулит холода в конце мая, и наоборот.

