В сливе нашли снимающие воспаление вещества

Ученые из Томского государственного университета и ВИР имени Вавилова изучили 4 сорта сливы и обнаружили в них полезные соединения, снимающие воспаление.

Специалисты выбрали для исследования сорта, которые отличаются высокими вкусовыми качествами, а также способны произрастать в сложных климатических условиях: Красномясная, Непоражаемая, Лонг Юань Ми Ли и Лонг Юань Тао Ли.

В них обнаружили ибупрофен, флоретин, умбеллиферон и его гликозид, метилгалловую и п-кумароилхининовую кислоту, дигидрокемпферол, гербацетин.

«Одно из выделенных веществ - гербацетин - еще мало изучено, однако уже известны его противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Кроме того, соединение может быть использовано в препаратах для лечения рака, сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшения некроза головного мозга», - рассказала в беседе с изданием «Газета.ru» соавтор исследования, директор Дальневосточной станции ВИР им. Вавилова Майя Разгонова.

Таким образом, сливы будет полезно включить в питание людям с ослабленным иммунитетом, хроническими воспалительными заболеваниями.