В сливе нашли снимающие воспаление вещества

Общество

Печать
Max

Ученые из Томского государственного университета и ВИР имени Вавилова изучили 4 сорта сливы и обнаружили в них полезные соединения, снимающие воспаление.

Специалисты выбрали для исследования сорта, которые отличаются высокими вкусовыми качествами, а также способны произрастать в сложных климатических условиях: Красномясная, Непоражаемая, Лонг Юань Ми Ли и Лонг Юань Тао Ли.

В них обнаружили ибупрофен, флоретин, умбеллиферон и его гликозид, метилгалловую и п-кумароилхининовую кислоту, дигидрокемпферол, гербацетин.

«Одно из выделенных веществ - гербацетин - еще мало изучено, однако уже известны его противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Кроме того, соединение может быть использовано в препаратах для лечения рака, сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшения некроза головного мозга», - рассказала в беседе с изданием «Газета.ru» соавтор исследования, директор Дальневосточной станции ВИР им. Вавилова Майя Разгонова.

Таким образом, сливы будет полезно включить в питание людям с ослабленным иммунитетом, хроническими воспалительными заболеваниями.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
фрукт здоровье пациент
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!