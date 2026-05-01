Названа причина, по которой не продлят маршрут № 35 в Пензе

Общество

Даже небольшое увеличение протяженности маршрута № 35 (ул. Воронова - ул. Мира - ул. Воронова) приведет к изменению интервалов движения и может повлечь ухудшение транспортного обслуживания пассажиров.

Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в ответ на просьбу горожан продлить схему движения микроавтобусов до дворца водного спорта на улице Калинина - для удобства дачников.

Маршрут № 35 был организован в марте 2025 года. Он обслуживается двумя автобусами малого класса.

Режим работы маршрута - с 6:00 до 21:30, интервал движения в рабочие дни - от 20 до 40 минут, в выходные и праздничные - 30 минут.

Оплатить проезд можно как наличными средствами, так и банковской картой.

