На Ахунском мосту в Пензе идут ремонтные работы

На Ахунском мосту в Пензе идут ремонтные работы
На Ахунском мосту временно изменена схема организации дорожного движения, предупредили в Управлении ЖКХ г. Пензы в пятницу, 1 мая.

На Ахунском мосту в Пензе идут ремонтные работы

На пешеходной части сооружения проводятся ремонтные работы.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и учитывать их требования.

С 27 апреля начался ремонт на трассе М-5 в границах Пензы, были введены ограничения скоростного режима. Работы ведутся от поворота с улицы Одесской на полосе движения в сторону Самары.

До 13 мая полностью перекрыта дорога на улице Зарубина в Пензе (Маяк) от пересечения с улицей Лесной Поселок до дома № 27. Там проводятся запланированные земляные работы на объектах инженерной инфраструктуры.

