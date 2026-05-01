В Пензе высадили деревья на ул. Кирова, Некрасова и Володарского

В пятницу, 1 мая, в Пензе, несмотря на погодные условия, продолжили посадку деревьев.

Специалисты «Пензавтодора» работали на ул. Кирова, 10 (за остановкой «Детская библиотека»), в сквере на ул. Некрасова - ул. Пушкина и сквере «Молодая семья» на ул. Володарского.

Высадили липы, рябины и ели, уточнили в учреждении.

30 апреля специалисты «Пензавтодора» приступили к разбивке будущих цветников. Они работали в том числе в районе памятника Победы и у памятника «Проводы» в одноименном сквере на пересечении улиц Куйбышева и Тамбовской.

25 апреля в Лермонтовском сквере высадили более 70 крупномеров: лип, елей, рябин и кедров.