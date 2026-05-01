Прогноз погоды на выходные: в Пензенской области наконец потеплеет

В предстоящие выходные дни жителей Пензенской области ждет комфортная погода, сообщает Приволжское УГМС.

«Ненастный вихрь, принесший в регион осеннюю непогоду, отступает на восток», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова в пятницу, 1 мая.

В регион придет антициклон.

«Выглянет солнце, осадки прекратятся, температурный режим достигнет обычных для мая значений», - пояснила Светлана Иванкова.

Днем в субботу, 2 мая, столбики термометров могут подняться до +14 градусов, в воскресенье, 3 мая, - до +17. 4 мая в Пензенской области будет +15...+20.