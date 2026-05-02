Синоптики рассказали, какая погода ждет пензенцев в мае

Синоптики рассказали, какая погода ждет пензенцев в мае
В Пензенской области начало мая ознаменуется бурным потеплением, рассказали синоптики центра «Фобос».

В первых числах месяца на погоду в регионе, как и во всей европейской части России, повлияет азорский антициклон.

«Теплый воздух, поступающий в регион, в условиях небольшой облачности будет дополнительно прогреваться», - отметили специалисты.

Дневная температура поднимется до +15…+18 градусов. Пик потепления ожидается с 6 по 9 мая. Днем термометр может показать до +23 градусов.

Во второй декаде мая температура вернется к климатической норме: днем +15…+18 градусов, ночью +7…+12. Прогнозируются дожди.

В последней декаде месяца сохранится такая же погода. Днем столбик термометра не поднимется выше +20, ночью будет около +15 градусов. Ожидаются осадки.

