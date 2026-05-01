Чиновники прокомментировали работу маршрута № 43 в Пензе

В Пензе еще существует маршрут № 43 (поселок Согласие - ул. Мереняшева), который обслуживается индивидуальным предпринимателем по нерегулируемому тарифу. Факт подтвердили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», отвечая на вопрос горожан, которые уже 2 месяца не видели эту маршрутку.

«Перевозчиком задействован весь имеющийся подвижной состав», - уточнили в учреждении.

В 2026 году областной минстрой выдал предпринимателю два предостережения о недопустимости нарушения утвержденного расписания движения.

По факту неудовлетворительной работы с ним провели совещание. «Поручено обеспечить стабильную работу маршрута и провести с водительским составом внеплановый инструктаж о соблюдении правил перевозок пассажиров, а также о недопущении нарушения режима работы маршрута и интервала движения», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Минстрой прорабатывает вопрос о переводе маршрута № 43 на регулируемый тариф.

