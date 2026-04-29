К блокам на пр. Победы крепят инновационные световозвращатели

На железобетонные блоки, установленные посреди проезжей части проспекта Победы, начали крепить новые световозвращатели. В «Пензавтодоре» заявили, что элементы инновационные.

Цель - «повышение видимости дорожных объектов в условиях недостаточной освещенности», отметили в учреждении.

762 блока типа «Нью-Джерси» разместили летом 2024 года на участке от улицы Минской до Беляева для снижения аварийности за счет разделения встречных потоков, потратили около 40 000 000 рублей. Тогда же устанавливались световозвращающие элементы.

Ограждение не понравилось многим пензенцам, водители стали обращаться к властям с просьбой убрать блоки. По словам автомобилистов, их плохо видно в темное время суток, особенно когда световозвращатели покрыты пылью или грязью.

Сами чиновники признали: ограждение мешает уборке проезжей части. Тем не менее на сессии городской думы в июне 2025-го в спорах о целесообразности нахождения блоков посреди дороги поставили точку, озвучив, что убирать их не будут.