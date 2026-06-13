Губернатор сообщил об отправке в зону СВО 40 тонн леса-кругляка

Общество

Губернатор сообщил об отправке в зону СВО 40 тонн леса-кругляка
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Группа помощи СВО из Средней Елюзани Городищенского района выполнила просьбу бойцов 85-й отдельной мотострелковой бригады и ко Дню России отправила помощь в зону СВО. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Груз - 40 тонн леса-кругляка, который пойдет на строительство защитных укреплений.

Губернатор сообщил об отправке в зону СВО 40 тонн леса-кругляка

«Единство российского народа заключается в помощи. На заявку военнослужащих, поступившую в Народный фронт, елюзанцы откликнулись одними из первых, также передав продукты питания», - отметил глава региона.

Он добавил, что на сегодняшний день сельчане собрали и отправили в зону СВО более 2 000 тонн различных гуманитарных грузов.

Губернатор сообщил об отправке в зону СВО 40 тонн леса-кругляка

«В свою очередь, активисты Народного фронта отправили военным флаги и ленточки с триколором как символ единства целей фронта и тыла. Враг будет разбит, Победа будет за нами!» - написал в заключение Олег Мельниченко.

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